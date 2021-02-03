Приставы помогли сыктывкарке поселиться в собственной квартире

Фото: управление ФССП по Коми

Сотрудники управления ФССП России по Коми вселили жительницу Сыктывкара в собственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Две сестры имеют доли и прописаны в трехкомнатной квартире, оставшейся от матери. Когда одна из сестер поселила в общее жилье свою дочь, вторая собственница осталась ни с чем. Для восстановления нарушенных прав женщина обратилась в суд. Исполнительный лист, обязывающий вселить взыскателя в спорную квартиру, направили на исполнение приставам.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения требований. В назначенный срок взыскатель не получила доступ в квартиру, поэтому пристав оштрафовал должника на 5 тысяч рублей. Сотрудник ФССП предупредил о том, что вселение взыскателя будет производиться принудительно без дополнительного извещения.

В присутствии пристава ключи от квартиры переданы взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, говорится в сообщении.

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