Сыктывкарка потеряла 10 тысяч рублей при покупке французского бульдога

Собака до Сыктывкара не доехала. Фото: globallookpress.com.

Жительница Сыктывкара потеряла 10 тысяч рублей, приобретая французского бульдога на «Авито.ру», сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Женщина хотела купить собаку породы «французский бульдог» за 28 тысяч рублей. Предложение о наличии щенков она отыскала на сайте «Авито.ру». Продавец предложил заявительнице договориться обо всех условиях в мессенджерах «WhatsApp» или «Viber». В ходе обмена сообщениями собеседник пояснил, что отправит собаку автобусом из Перми, пообещав сделать это сразу после получения денежных средств. Сыктывкарка предложила внести часть суммы в качестве предоплаты, а оставшуюся оплатить после получения животного.

Потерпевшая перевела «заводчику» 10 тысяч рублей посредством киви-банка, после чего он сообщил, что вечером щенок будет доставлен в Сыктывкар. Более связаться с интернет-собеседником женщина не смогла, его номер был выключен. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.

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