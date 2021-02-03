В Сыктывкаре пройдут ярмарки выходного дня

Ярмарки выходного дня пройдут 6 и 7 февраля с 10:00 до 16:00 на Театральной и Стефановской площадях Сыктывкара. Ярмарки будут работать весь февраль по выходным.

На ярмарке все желающие смогут ознакомиться с широким ассортиментом качественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерами и предприятиями пищевой промышленности Республики Коми.

Напомним, что в последние выходные, 23 и 31 января, эти площадки активно использовались жителями столицы Коми для участия в несанкционированных акциях протеста.

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