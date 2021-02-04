В Ухте 382 человека прошли реабилитации после коронавируса

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В Ухтинской физиотерапевтической поликлинике 382 человека прошли реабилитации после коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

На реабилитацию в поликлинику направляются пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию и пневмонию, имеющие легкое и умеренное нарушение процессов жизнедеятельности.

За период с августа по декабрь прошлого года прошли курс реабилитации 382 человека, из них 10 детей. На сегодняшний день курс по реабилитации после COVID-19 прошли и выписаны 398 человек. В настоящее время реабилитацию проходят 64 человека, - сообщила главный врач Ухтинской физиотерапевтической поликлиники Ольга Суханова.

По ее словам, оформление на постковидную реабилитацию осуществляется по направлению лечащего врача или врачебной комиссии лечебного учреждения, к которому прикреплен пациент или в котором проходил лечение. Комплекс реабилитации назначается врачами индивидуально каждому пациенту после оценки его состояния.

В комплекс реабилитации включены процедуры: ЛФК, в том числе дыхательная гимнастика, бальнеотерапия (лечения местной минеральной водой), пелоидотерапия (лечение местной сапропелевой грязью), магнитотерапия, электролечение, светолечение, ингаляционная терапия, озонотерапия, медикаментозная терапия в условиях дневного стационара, лечение гуминовыми кислотами, ИРТ, массаж, фитотерапия. Ведется постоянное сопровождение и контроль за состоянием пациентов врачами-специалистами физиотерапевтической поликлиники.

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