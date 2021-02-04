В Воркуте оштрафовали участников несанкционированного митинга

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Два жителя Воркуты оштрафованы за участие в несанкционированном митинге, который прошел 31 января в разных городах Коми и России, в целом.

Как сообщает городской суд, горожане находились в воскресенье у здания администрации и принимали участие в протестной акции. Их признали виновными в нарушении порядка его проведения, а также в том, что они не ушли добровольно, когда этого потребовала полиция.

- По результатам рассмотрения дела каждому из граждан назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - добавили в суде.

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