Жительницы Коми обворовывала своих знакомых и брала на них кредиты

Жительница Инты, осужденная за мошенничество и кражу, не сумела добиться смягчения приговора Фото: Архив "КП"

В Инте состоялся суд над 27-летней местной жительницей, которую обвиняли в мошенничестве. Женщина на протяжении нескольких лет обогащалась за счет своих доверчивых знакомых. Подробности судебного заседания рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, следствие установило, что в декабре 2019 года, молодая женщина находилась в гостях у своего друга. Обратив внимание, что после распития спиртного он уснул, она воспользовалась его компьютером и телефоном. Женщина из разговоров знала, что ранее ее приятель оформлял кредит на сайте одной из микрофинансовых организаций, поэтому она открыла страницу данной компании, где сохранились персональные данные мужчины, и оформила на него кредит на сумму в 10 тыс. рублей. Поступившие на его банковскую карту деньги злоумышленница, имевшая к ней доступ, впоследствии обналичила.

В мае 2020 года женщина, будучи в нетрезвом состоянии, зашла в квартиру приятеля, где он также распивал спиртные напитки в компании, и попросила у него телефон, якобы для отправки сообщения своему парню. Получив телефон, она через систему мобильного банка перевела 7 тыс. рублей на банковскую карту своего дедушки и покинула квартиру. В дальнейшем денежные средства женщина обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Интинский городской суд с учетом непогашенных у женщины судимостей за аналогичные корыстные преступления назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

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