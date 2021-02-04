В Сыктывкаре офтальмолог торговала наркотиками

Офтальмолог из Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в распространении наркотиков Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых может оказаться молодая сотрудница одной из больниц. Врача обвиняют в распространении наркотиков. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

По версии следствия, молодая женщина, будучи врачом-офтальмологом в одной из сыктывкарских клиник, пристрастилась к употреблению наркотических средств. В мае 2020 года, когда она в очередной раз покупала для себя наркотик, ей поступило предложение заняться их распространением. Женщина согласилась и стала активным участником организованной преступной группы, занимающейся наркоторговлей, где выполняла функции закладчика. При попытке спрятать в тайник очередную партию наркотиков сыктывкарка была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в содеянном она признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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