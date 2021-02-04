В Коми подросток обокрал магазин и угнал чужую машину

Подросток со своим другом ворвался в магазин и украл деньги Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 16-летнего подростка из Койгородского района за кражу и угон автомобиля. Юношу приговорили к лишению свободы сроком на один год и двадцать дней условно.

Следствием и судом установлено, что в начале мая 2020 года в селе Ужга подросток, которому на тот момент было 15 лет, и его 13-летний приятель разбили камнем стекло, через образовавшийся проем проникли в магазин и похитили оттуда денежные средства в размере 1818 рублей, несколько бутылок спиртного, плиток шоколада, пачек сигарет и другое имущество на общую сумму более 7 тысяч рублей. Через несколько дней фигурант, действуя в одиночку, вновь совершил кражу из этого магазина, причинив ущерб на сумму более 5 тысяч рублей.

Кроме того, приятели неправомерно завладели автомобилем ВАЗ-21093, на котором доехали из села Койгородок в село Ужга, и после того, как, машина застряла в грязи, бросили ее.