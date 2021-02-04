В Коми 21-летний парень распространял интимные фото 14-летней девочки

Житель Сысольского района осужден за нарушение неприкосновенности частной жизни Фото: Архив "КП"

На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Сысольского района. Парень обвинялся в незаконном распространении сведений о 14-летней девочке. В частности, юноша опубликовал интимные фотографии подростка в интернете.

Так, суд установил, что в декабре 2018 года со своей страницы в одной из социальных сетей обвиняемый в связи с возникшей у него неприязнью к 14-летней знакомой неоднократно против ее воли распространил добровольно переданные ему ранее девушкой фотографии интимного характера, отправив их другим пользователям. Впоследствии фото были просмотрены неограниченным кругом лиц из числа пользователей социальной сети. В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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