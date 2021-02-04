Лжевоенные выманили у жителя Печоры 140 тысяч под предлогом съема жилья

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенник, выдававший себя за будущего арендатора жилья, выманил у жителя Печоры 1973 года рождения 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина разместил в интернете объявление о том, что сдает квартиру в аренду с возможностью последующей продажи. Вскоре с печорцем связался по телефону неизвестный и представился военнослужащим из Воронежской области. Звонивший пояснил, что собирается переехать на службу в Печору, и там ему необходимо снять квартиру, а затем и купить ее. Мужчина рассказал, что бухгалтерия воинской части компенсирует ему все расходы, но для этого нужно предоставить документы об уплате.

Далее собеседник попросил жителя Коми перечислить на номер его карты 140 тысяч рублей. Незнакомец заверил, что деньги он сразу же переведет на счет владельца жилья. Соответствующие документы он предоставит бухгалтерии, получит выплату, которую в последующем и направит на аренду жилья.

Параллельно владельцу недвижимости позвонил еще один неизвестный, представившийся командиром «воронежского военнослужащего». Он заверил, что воинская часть выплатит все причитающиеся за аренду деньги.

После этого владелец квартиры отправился в банк, где перевел несколькими траншами 140 тысяч рублей на указанный номер телефона. После потерпевший не смог дозвониться до «военных» и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Телефоны, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Ростовской области и Краснодарском крае.

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