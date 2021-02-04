Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Коми объявили штормовое предупреждение на пятницу и субботу, 5 и 6 февраля. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Под влиянием южного циклона в регионе ожидается продолжительный снег, местами сильный (6-10 мм за 12 часов). Ночью 5 февраля осадки прогнозируют преимущественно в центральных и южных районах. На следующий день снег ожидается в крайних южных и юго-восточных районах. Временами видимость может ухудшиться до 500 метров.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В МЧС подчеркнули, что в сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки. Жителей Коми призывают воздержаться от походов, выходов в леса, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

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