У жителя Коми нашли дома килограмм взрывчатки

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3 февраля Ухтинский городской суд рассмотрено уголовное дело в отношении 74-летнего местного жителя, незаконно хранившего взрывчатые вещества

С 1983 года он, не имея специального разрешения, хранил дома более килограмма промышленно изготовленного пороха. В 2020 году взрывчатое вещество было обнаружено и изъято участковым уполномоченным ОУУП ОМВД России по Ухте.

Пенсионеру назначено 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 рублей. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, на осужденного возложен ряд обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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