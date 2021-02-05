Автовладелец получил компенсацию за яму на автодороге Сыктывкар-Ухта

Фото: архив Коми

Владелец автомобиля обратился в суд с иском к организации, ответственной за содержание автомобильной дороги с требованием взыскания материального ущерба, причиненного в результате ДТП.

Авария произошла на автодороге Сыктывкар-Ухта. Истец, управляя автомобилем, совершил наезд в данную яму в виде выбоины. Автомобиль был поврежден. Позже «виновницу» аварии замерили: длина выбоины составляла 100 см, ширина 120 см, глубина 15 см.

Судом установлено, что на момент ДТП содержание указанной автомобильной дороги осуществлялось АО «Коми дорожная компания» на основании государственного контракта. Это предприятие не приняло всех мер для надлежащего исполнения обязательств по содержанию указанного участка автодороги. В частности, допустило наличие выбоины на дороге, значительно превышающей допустимые размеры, определенные ГОСТ Р 50597-2017.

Бездействие ответчика послужило причиной дорожного происшествия и повреждения автомашины истца.

Княжпогостский районный суд в полном объеме удовлетворил требования истца в части взыскания материального ущерба, с учетом суммы, затраченной истцом на восстановительный ремонт автомобиля, без учета износа транспортного средства, и частично удовлетворил требования в части взыскания судебных расходов.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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