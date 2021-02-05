Житель Беларуси обокрал родителей своей возлюбленной из Ухты

Большую часть похищенных денежных средств мать его девушки откладывала на медицинскую операцию Фото: Архив "КП"

В Ухте после долгих годов розыска на скамье подсудимых оказался 38-летний житель Беларуси. Мужчина признан виновным в крупной краже.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, все началось еще в 2014 году, когда мужчина приехал в Коми на заработки из соседней страны. В Ухте он познакомился с местной жительницей, с которой у них завязались романтические отношения. Через некоторое время пара начала вместе жить.

Войдя в доверие девушки, мужчина летом того же года с помощью позаимствованного ключа несколько раз проник в квартиру ее родителей и украл деньги и ювелирные украшения на сумму 543 тысяяи рублей. При этом большую часть похищенных денежных средств мать его девушки откладывала на медицинскую операцию, о чем мужчина был осведомлен. Похитив большую часть накоплений семьи, злоумышленник покинул Ухту. Девушке он пояснил, что скоро вернется, однако на контакт выходить перестал.

После обнаружения похищенного потерпевшие обратились в полицию, однако расследование по делу было осложнено тем, что до 2020 года мужчина находился в розыске.

Суд назначил жителю Беларуси наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинка украла с карты покойника почти 29 тысяч (подробности)