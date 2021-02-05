В Коми в жутком ДТП погибли два человека, еще двое пострадали

Под Сосногорском в ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы Фото: Архив "КП"

На трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар произошла страшная авария, унесшая жизнь двух человек. Сообщается, что ДТП произошло несколько часов назад в 120 км от Ухты.

По сообщению ГИБДД республики, на заснеженной дороге столкнулись иномарка Mitsubishi Pajero и отечественный внедорожник УАЗ "Патриот". Известно о двух погибших и двух госпитализированных с различными травмами в больницу.

Как сообщает "Комиинформ", на месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Начато разбирательство.

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