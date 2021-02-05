Двое жителей Коми потеряли на ставках более 400 тысяч рублей

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Двое жителей Сосногорского района, решившие заработать на ставках в интернете, потеряли в общей сложности более 400 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился уроженец Кирова, временно проживающий в Сосногорском районе. Он рассказал, что стал общаться с неизвестным. Тот рассказал ему об электронной букмекерской конторе и убедил поучаствовать в ставках на спорт, посулив прибыль. Мужчина решил рискнуть. В течение недели он переводил деньги. Видя, что они «исчезают», а доход на банковскую карту не поступает, мужчина обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сумма ущерба составила 258 тысяч рублей.

Женщина 1980 года рождения также вступила в переписку с неизвестными, которые предложили попытать удачу на одной из электронных платформ. Женщина стала переводить деньги. За два месяца она потратила 165 тысяч рублей и после этого решила обратиться в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Установлено, что телефоны, которые использовали для связи неизвестные, фигурируют в ряде мошенничеств в отношении жителей Усинска и Сыктывкара. Номера мобильных зарегистрированы в Москве и Башкортостане. Оба потерпевших были информированы об дистанционных аферах из СМИ и от участковых уполномоченных, говорится в сообщении.

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