В Сысольском районе оштрафовали кафе на 100 тысяч за пританцовывающих посетителей

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В Сысольском районе оштрафовали кафе за нарушение антиковидных мер, сообщает пресс-служба суда. Размер штрафа внушительный – 100 тысяч рублей.

В Суде было установлено, что в кафе в ноябре прошло года якобы устроило ночную дискотеку, хотя законом это было запрещено. Законный представитель ПО «Югор» попытался объяснить, что антиковидный режим не был нарушен, так как в кафе нет даже специальной площадки для танцев, а посетители заведения лишь пританцовывали рядом со столиками, которые, к слову, были размещены по правилам социального дистанцирования.

Однако доводы ответчика не убедили судью.

- Приведенные доводы, как указал судья, не свидетельствуют об отсутствии виновности юридического лица в нарушении правил поведения в условиях повышенной готовности, поскольку целью карантинных мероприятий является исключение возможности скопления людей во избежание заражения коронавирусной инфекцией, представляющей опасность для окружающих, - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу.

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