В Эжве готовят к открытию новый детский сад

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара готовят к открытию новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день новый корпус детского сада №50 на 270 мест в Емвале находится на стадии получения лицензии. Планируется, что дошкольное учреждение откроется в марте. Строительство, закупка и заключение договоров на оснащение детсада было завершено 2020 году. В этом году в учреждении установили оборудование и довели все помещения до готовности к принятию детей. Там расставлена мебель, разложены игрушки и хозяйственный инвентарь.

Пищеблок укомплектовали в полном объеме, там имеется все необходимое технологическое оборудование, стеллажи, посуда и холодильное оборудование. Бассейн, складские и подсобные помещения также полностью готовы к эксплуатации.

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