В Сыктывкаре наркоторговец украл том уголовного дела, чтобы помешать следствию

Вину в совершенном преступлении фигурант не признал Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре уроженец Ярославской области обвиняется в обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия, сообщает региональный Следком. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина украл том уголовного дела, по которому проходил фигурантом, чтобы помещать суду и следствию.

Так, в октябре 2020 года в камере конвойного помещения суда мужчина, осужденный к длительному лишению свободы за торговлю наркотиками и обжаловавший приговор суда в апелляционной инстанции, после ознакомления с материалами забрал с собой один из томов уголовного дела и в последующем распорядился им по своему усмотрению. Установить местонахождение похищенных обвиняемым документов не представилось возможным.

По данному факту начато разбирательство.