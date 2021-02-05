Двух ухтинцев судили за кражу сейфа с деньгами и телефоном

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Двоих жителей Ухты признали виновными в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В январе ухтинцы похитили ключи от входной двери квартиры, незаконно проникли туда и взяли металлический сейф, в котором находились более 80 тысяч рублей и мобильный телефон. Кроме совместной кражи фигурантка в декабре 2019 года украла из квартиры своей знакомой ювелирные украшения на сумму более 26 тысяч рублей. Часть краденного злоумышленница сдала в ломбард.

Второй фигурант уголовного дела, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, в декабре 2019 года пытался похитить продукты питания из магазина, однако его задержали охранники. В итоге женщине дали два года условно, а мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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