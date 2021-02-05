Очередное заседание по делу экс-ректора УГТУ назначено на 18 февраля

Источник: фотобанк пресс-центра УГТУ

В Ухтинском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Цхадаи Н.Д., сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Напомним, Николай Цхадая обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ), в открытом судебном заседании.

4 и 5 февраля 2021 года в ходе судебных заседаний были допрошены 2 свидетеля обвинения, один свидетель не явился.

18 февраля 2021 года суд продолжит исследование доказательств, представленных стороной обвинения.

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