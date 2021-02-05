В Коми выставка «Мастер года» пройдет под эгидой векового юбилея республики

Фото: минкульт Коми.

Центр народного творчества и повышения квалификации объявил сбор заявок на участие в XXVII Республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года — 2020».

На выставке будут представлены лучшие изделия, созданные мастерами республики в прошлом, 2020 году. Конкурс профессионального мастерства в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов пройдет по 26 номинациям. Кроме того, мастерам предлагается заявить свои изделия для участия в акции «Из Коми с любовью», в ходе которой профессиональные мастера в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов смогут через свое творчество поздравить родную республику. Акция состоится в дни выставки, победитель определится путем зрительского голосования.

Конкурсные работы принимаются до 15 февраля по адресу учреждения: Сыктывкар, ул. Советская, д.28. Далее Выставочный комитет проведет отбор работ, соответствующих утвержденным критериям. Лучшие изделия будут представлены на выставке «Мастер года», открытие которого запланировано на 10 марта. Церемония награждения победителей состоится во время торжественного закрытия выставки 9 апреля.

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