Мороз в Коми усиливается, как и обещали синоптики

Фото: Влад Плотницкий

В субботу, 6 февраля, в северных и центральных районах Коми ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами метель. Температура ночью и днем -19...-24°С, при прояснении -28...-33°С.

В южных районах будет облачно с прояснениями. Снег, местами сильный. Ветер северный, 6-11м/с, порывами до 14 м/с, метель. Температура ночью и днем -13...-18°С.

В Сыктывкаре облачно с прояснениями. Снег, ночью и утром метель. Ветер северный, 6-11 м/с, ночью и утром порывами до 14 м/с. Температура ночью и днем -17...-19°С.

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