Бил, душил и застрелил: страшная смерть судьи в Коми

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Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Микунь Усть-Вымского района. Он признан виновным в совершении убийства.

Ночью 9 ноября 2019 года нетрезвый мужчина, находясь в квартире своего знакомого, на почве личной неприязни к нему ударил его не менее пяти раз, после чего стал сдавливать ему шею, завершив акт насилия выстрелом из ружья ему в голову. Потерпевший скончался на месте преступления.

Вину в совершении умышленного убийства фигурант отрицал, настаивая, что выстрел произошел случайно.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены иски родственников погибшего о компенсации морального вреда, причинённого преступлением, на сумму 3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Коми.

С 2013 года погибший работал мировым судьей Жешартского судебного участка Усть-Вымского района.

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