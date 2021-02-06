Как откупился в суде водитель, сбивший пешехода в Сыктывкаре

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ДТП произошло в Эжвинском районе Сыктывкара. Водитель на скорости сбил пешехода, превысив установленные ограничения. В результате ему были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании от потерпевшего в адрес суда поступило письменное заявление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, так как они примирились, причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме, претензий к подсудимому не имеется.

Поскольку подсудимый совершил преступление впервые, характеризуется положительно, обвинялся в совершении преступления небольшой тяжести, вину свою признавал полностью, в содеянном раскаялся, примирился с потерпевшим, полностью загладил вред, причиненный преступлением, потерпевший претензий к подсудимому не имеет, просил прекратить производство по делу в связи с примирением.

Суд принял решение о возможности освобождения подсудимого от уголовной ответственности, и производство по делу было прекращено в связи с примирением сторон.

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