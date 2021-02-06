Пенсионерка из Воркуты отдала аферистам 475 000 рублей

Фото: yandex.ru

В полицию Воркуты обратилась местная жительница 1959 года рождения с заявлением о том, что у нее похитили 475 000 рублей.

Она рассказала, что ей позвонили незнакомые женщина и мужчина. Представившись сотрудниками банка, они сообщили, что с ее счета мошенники пытаются незаконно списать денежные средства. Далее звонившие пояснили: для того, чтобы предотвратить данные операции, нужно перевести финансы на специальный «безопасный счет».

Потерпевшая не сочла нужным проверить сомнительную информацию в банке, а сразу же стала действовать по инструкции телефонных «консультантов». Она перечислила 475 000 рублей на несколько абонентских номеров, которые продиктовали липовые банкиры. После этого пенсионерка не смогла дозвониться до «помощников» и поняла, что из-за своей доверчивости лишилась суммы, которую копила не один месяц. Женщина обратилась в полицию.

Если вам сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших сбережений, нужно сразу класть трубку и звонить непосредственно на горячую линию банка или обратиться в учреждение лично, напоминает пресс-служба МВД по Республике Коми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продвинутые пенсионеры Коми дарят аферистам деньги через интернет

Как не оказаться на их месте при покупке билетов (подробности)