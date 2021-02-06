Печорское речное училище заставят отремонтировать

Фото: архив КП

Печорский городской суд обязал провести ремонт здания Печорского речного училища – филиала ФГБУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

Здание «Мастерских» Печорского речного училища, являющееся федеральной собственностью содержится ненадлежащим образом и не может надлежащим образом использоваться по назначению. Его крыша не выполняет свою функцию и допускает значительные протечки кровли Это привело к значительному отслаиванию и осыпанию штукатурного покрытия на стенах и потолках. Кирпичная кладка всей южной стороны здания имеет разрушения. Оконные рамы сгнили. Большинство помещений в следствие протечки крыши не пригодно для эксплуатации.

25 декабря 2019 года прокуратурой директору Печорского речного училища вносилось представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако проверка, проведенная в ноябре 2020 года показала, что нарушения по-прежнему не устранены.

Решением суда исковые требования Печорского транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми

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