Пять человек спасли на пожаре в Сыктывкаре

Фото: архив КП

В пятницу, 5 февраля, в 05:10 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Коммунистическая, дом №81.

Пожарные подразделения прибыли по вызову через 6 минут. Звеном газодымозащитников из задымленного помещения спасены пять человек. Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно. Оперативными действиями огнеборцы не дали возгоранию, возникшему в одной из квартир, распространиться на другие помещения. В 5:19 была объявлена локализация пожара. В 05:49 он был полностью ликвидирован. В результате возгорания повреждена комната в квартире на площади 3 квадратных метра.

На тушение пожара были задействованы 9 человек и 3 единицы техники. По предварительным сведениям, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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