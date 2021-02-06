Синоптики предсказывают сильные морозы в Коми на всю неделю

Фото: Игорь Подобаев

Ситуация в атмосфере на неделе с 8 по 12 февраля будет складываться таким образом, что циклоны, которые продолжают смещаться по цепочке с Чёрного моря, будут вытесняться с территории Коми мощным арктическим антициклоном.

Однако своё активное влияние циклоны будут оказывать из-за Уральских гор: в своей тыловой части они не только продолжат способствовать образованию снеговых облаков, но и усилят поступление арктического воздуха.

Парадокс, но морозы будут в сопровождении снегопадов. Воздух свободно будет остывать по всей республике до -27...-32°C, при облачных прояснениях велика вероятность крепких морозов -40...-45°C. И лишь точечно, в некоторых «островках тепла», по региону мороз будет ослабевать до -18...-23°C. Следует отметить и тот факт, что при умеренном северном ветре ощущение мороза будет усиливаться, сообщает Коми ЦГМС.

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