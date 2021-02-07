Трудинспекция начала внеплановую проверку одной из школ Коми

Фото: yandex.ru

5 февраля Сыктывкарским отделом Государственной инспекции труда в Республике Коми начата внеплановая документарная проверка соблюдения требований трудового законодательства в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шошкинская средняя общеобразовательная школа», сообщает Трудинспеция по Коми.

Отметим, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила по охране труда, устанавливающие государственные нормативные требования охраны труда при осуществлении трудовой деятельности по видам экономической деятельности и видам выполняемых работ, разработанных в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лузалес» заплатит за массовое заражение вахтовиков коронавирусом (подробности)