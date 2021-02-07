Две машины и частный дом сгорели в Коми

Фото: архив КП

Два пожара произошло за минувшие сутки на территории Коми по причине неисправных печей. Еще в одном случае огонь полыхнул из-за неисправности системы механических узлов транспортного средства.

6 февраля в 15:26 в пожарно-спасательную службу Сысольского района поступило сообщение о возгорании Daewoo Nexia по адресу: д. Горьковская, у д. 113. Через 12 минут 8 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны прибыли по вызову. В 15:46 огонь удалось ликвидировать полностью, но автомобиль сгорел.

6 февраля в 15:51 , в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в частном деревянном доме по улице Лесозаводская. Через 7 минут 24 огнеборца и 6 единиц техники были на месте ЧП. В 20:21 огонь был полностью ликвидирован. Повреждены дом и имущество на площади 100 квадратов. По предварительным сведениям, причиной пожара могла послужить неисправность отопительной печи.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной возгорании гаража в кооперативе по улице Строительная в Инте. Сообщение о нем поступило 7 февраля в 01:28. Сгорели гараж и «ВАЗ-2114». техники.

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