Медучерждениям Воркуты посоветовали зарабатывать на платных услугах

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В больницах, поликлиниках и диспансерах Воркуты мероприятий по оптимизации проводить не планируется, заявил и.о. министра здравоохранения РК Борис Александров. Но денег на здравоохранение выделено меньше, поэтому зарабатывать придется на платных услугах.

При этом финансирование отрасли здравоохранения региона на 2021 год уменьшено по сравнению с прошлым годом на два миллиарда рублей, что привело к сокращению всех статей расходов. В данной ситуации как никогда актуальным становится внедрение и расширение в медучреждениях платных медицинских услуг, сообщает пресс-служба мэрии Воркуты.

Также Борис Александров рассказал о перспективах городских ЛПУ. Так, на базе Воркутинской больницы скорой медицинской помощи планируют создать один из Центров компетенции с возможностью оказанием высокотехнологичной специализированой помощи по отдельным направлениям медицинской деятельности пациентам, проживающим в северной части региона.

Местный филиал противотуберкулезного диспансера продолжит работу в штатном режиме. Планы по переводу детской больницы из старого здания на площади Кирова остаются в рамках принятых ранее решений. Запланированные мероприятия возобновятся, как только позволит эпидситуация, и амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в бывшем здании профпатологии будет закрыт.

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