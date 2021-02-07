В бюджете Коми не нашли денег на борьбу с борщевиком

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В 2021 году Минсельхоз региона был вынужден прекратить работу над реализацией программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Средства на это в бюджете республики не предусмотрены еще как минимум в течение трех лет.

Проект по борьбе с опасным растением был разработан министерством сельского хозяйства республики еще летом 2020 года. Программа включала в себя ликвидацию угрозы неконтролируемого распространения борщевика и освобождение от него свыше 3000 гектаров земли, сообщает «БНК».

На эти цели предполагалось потратить 427 млн рублей: в 2021-м собирались потратить около 48 млн, в 2022-м — примерно 95 млн, а в последующие два года — по 142 млн.

Авторы программы признавали, что бороться с борщевиком надо комплексно, применяя механические, агротехнические и химические методы. Ежегодно борщевик увеличивает территорию произрастания на 5-10%.

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