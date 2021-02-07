Жителей села Коми обязали хранить мусор дома

Фото: архив КП

В Коми пытались пересчитать плату за вывоз мусора, точнее, отсутствие этой услуги в одном из сел Коми. Однако суд решил, что контейнерные площадки в километре от домов – не повод не платить. Даже если к ним не подобраться в период распутицы.

Служба РК стройжилтехнадзора выдала Региональному оператору по обращению с ТКО предписание, обязывающее выполнить перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО жителям поселка Мадмас Усть-Вымского района.

Основанием послужило отсутствие контейнерных площадок для сбора ТКО, расположенных от домовладений потребителей на расстоянии не более 100 м., а также невывоз ТКО с территории поселка в период отсутствия транспортной доступности. Службой сделан вывод, что коммунальная услуга по обращению с ТКО жителям поселка не оказывается, следовательно, плата за коммунальную услугу начислена необоснованно и должна быть сторнирована.

По мнению регионального оператора, предписание выдано незаконно, поскольку расположение площадок для накопления ТКО на удалении одного километра от домовладений потребителей не свидетельствует о неоказании коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Как указал суд, признавая позицию регионального оператора правомерной, региональный оператор не может нести ответственность за недостаток или отсутствие контейнерных площадок, поскольку в его обязанности не входит создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО. Соответственно несоблюдение расстояний, предусмотренных пунктом 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10, между местами накопления ТКО и жилыми домами потребителей не свидетельствует о том, что Региональный оператор не оказывает им услугу по обращению с ТКО.

При принятии решения суд учел, что территория сельского поселения расположена за рекой, где транспортная доступность имеется только в период летней и зимней переправ. В период отсутствия транспортной доступности Региональный оператор обеспечивает население пакетами для сбора и временного хранения ТКО, что допускается в силу подпункта «в» пункта 10 Правил № 1156. Информация о необходимости сбора ТКО в мусорные пакеты и хранения их непосредственно в домовладениях в период отсутствия транспортной доступности размещается на бункерах-накопителях, на информационном стенде в администрации и в магазинах поселка.

Таким образом, суд пришел к выводу об оказании Региональным оператором коммунальной услуги по обращению с ТКО жителям поселка Мадмас. (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда по делу А29-2621/2020).

Служба РК стройжилтехнадзора намерена оспаривать решение в суде вышестоящей инстанции, сообщает ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регоператора оштрафовали за несвоевременный вывоз мусора в Сыктывкаре

Известны подробности судебного дела