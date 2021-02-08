Где в Коми объявили актированные дни 8 февраля

Фото: архив КП

Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто из школьников не пойдет в школу 8 февраля.

Сыктывкар: ученики 1-6 классов,

Воркута: 1-8 классы.

Усинск: 1-4 классы первой и второй смены.

Печора: 1-2 классы.

Ухта: 1-7 классы.

В Сыктывдинском, Удорском и Койгородском районах актированный день объявлен для 1-6 классов.

В Княжпогостском районе отменены занятия для учащихся 1-11 классов.

В Усть-Вымском, Усть-Цилемском, Корткеросском (с.Корткерос и с.Богородск) и Троицко-Печорском районах дома останутся учащиеся 1-8 классов.

В Ижемском районе актировка объявлена в селе Гам для учащихся 1-5 классов, в селе Сизябск - для учащихся 1-11 классов, в селе Мохча - для учащихся 1-5 классов.

В Сысольском районе занятия отменены: в школе селе Визинга - для 1-6 классов, в селе Пыелдино - для 1-4 классов, в селе Межадор - для 1-5 классов, в поселке Первомайский - для 1-6 класссов, в селе Чухлэм - для 1-4 классов, в поселке Визиндор - для 1-11 классов, в селе Куратово - для 1-5 классов.

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