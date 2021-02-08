За неделю в Коми изъяли 12 единиц охотничьего оружия

Фото: архив КП

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми выявили 21 нарушение в области оборота оружия Изъято 12 единиц охотничьего оружия, в том числе одно из нелегального оборота.

Подавляющая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов. За нарушение сроков постановки оружия на учет по новому месту жительства привлечены к ответственности двое его владельцев.

Также сотрудниками лицензионно-разрешительной службы составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

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