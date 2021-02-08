В Сыктывдинском районе заберут землю у нерадивого хозяина

Владелец участка долго игнорировал требования Россельхознадзора и суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Россельхознадзора по Республике Коми направило в администрацию Сыктывдинского района материалы для принудительного изъятия земельного участка сельскохозяйственного у собственника, который причинил вред почве на нем.

В период с 2018 по 2020 годы гражданин был привлечен к административной ответственности за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, за уничтожение плодородного слоя. Ему было выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ. Однако владелец участка игнорировал требования ведомства и суда. Поэтому сейчас может его лишиться.

Собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения должны помнить, что эти участки следует использовать таким образом, чтобы земле, как природному объекту, не был причинен вред, напоминает ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московский патриархат лишился в Сыктывкаре участка земли (подробности)