Аферисты обирают пожилых жителей Коми, представляясь родственниками

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В полицию Сыктывкара поступило сообщение от 79-летней местной жительницы, у которой злоумышленники похитили крупную сумму денег.

Днем ей поступил звонок от неизвестного абонента. Звонивший назвался внуком и попросил у «бабушки» одолжить ему 10 000 рублей. Деньги, как утверждал собеседник, требовались ему якобы для погашения имеющегося кредита.

Пожилая сыктывкарка приняла звонившего за своего родственника и поспешила в банк, чтобы сделать перевод. Денежные средства она перечислила на номер электронного кошелька, который ей назвал «внук». Однако позднее выяснилось, что родственник в деньгах не нуждался, а от его имени действовали мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проверки полицейские выявили совпадение по номеру телефона с аналогичным фактом обмана, произошедшим несколькими днями ранее. Жительнице столицы, 1963 года рождения, поступил подобный звонок. В этот раз неизвестный собеседник назвался сыном женщины и также попросил деньги в долг для погашения кредита. Пенсионерка приняла звонившего за родственника, не уточнила информацию и пополнила три абонентских номера суммами по 5 000 и 10 000 рублей, всего – 20 000 рублей. Женщина знала о таких видах мошенничества из СМИ, но в данной ситуации все же поверила телефонным аферистам.

МВД по Республике Коми обращаются к жителям региона с просьбой рассказать своим престарелым родственникам о таких распространенных видах мошенничества, необходимости позвонить своим родным, прежде чем отдать деньги. Пенсионеры очень наивные и доверчивые люди, поэтому часто некоторые пользуются этим, обманывая их.

Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. По возможности сразу же свяжитесь с близкими и перепроверьте полученную информацию, напоминает МВД по Республике Коми.

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