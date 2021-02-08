К 100-летию Коми вышла книга о Прометее Чисталеве

Фото: пресс-служба Министерства национальной политики Республики Коми

К 100-летию Республики Коми вышла в свет книга Майи Бурлыкиной под названием «Колыбельная Прометею, или Нювчимские Чисталевы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной политики региона.

Главным героем книги является Прометей Ионович Чисталев (1921–1988), коми композитор, ученый финно-угровед, собиратель коми национальных музыкальных инструментов, первый председатель Союза композиторов Коми АССР.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, каждый из которых откроет для себя своего Прометея Чисталева и узнает о его ближайшем окружении: родных, друзьях, соратниках, среди которых композитор-фольклорист Павел Александрович Анисимов, поэт-просветитель ИонаТимофеевич Чисталев (Жан Морӧс, отец Прометея) и многие другие. 27 февра

– 27 февраля мы отметим столетие уроженца Сыктывдинского района Прометея Ионовича Чисталева, инструментальные композиции которого вошли в золотой фонд государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа», – отметил министр национальной политики Роман Носков.

Книгу презентуют в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина, где сформирован личный фонд Чисталевых, а также в музеях Сыктывдинского района.

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