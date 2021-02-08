В Коми внедорожник вылетел в кювет: есть пострадавший

Фото: УГИБДД МВД по Коми

На трассе в Коми произошла серьезная авария с участием внедорожника. Как сообщает ГИБДД по республике, под Сосногорском иномарка Toyota Land Cruiser вылетела в кювет.

ДТП было зафиксировано на 355 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар. Водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на обочину. К счастью, от гибели его спасло то, что он был пристегнут, добавили в ведомстве.

По сообщению «Комиинформ», мужчина отделался легкими травмами, ушибом уха и испугом. Прибывшие на место медики заявили, что в госпитализации мужчина не нуждается.

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