Житель Коми напросился к женщине на чай, чтобы украсть у нее деньги

Предприимчивый «дон Жуан» решил ни в чем себе не отказывать и потратил более 100 тысяч рублей в барах Фото: Архив "КП"

В Инте полицейские по горячим следам раскрыли кражу с банковской карты. Как рассказали в пресс-службе МВД Коми, жертвой своего знакомого стала 55-летняя местная жительница.

Оказалось, в злополучный день к ней в гости пришел 38-летний мужчина. Пара проводила вечер за чаепитием и разговорами. В один момент интинка отвлеклась, а ее знакомый воспользовался случаем и украл у нее две банковские карты.

После этого предприимчивый, ранее судимый, «дон Жуан» решил ни в чем себе не отказывать. Он отправился по магазинам и барам города, где расплачивался чужими картами. В общей сложности безработный потратил за короткое время 107 тысяч рублей. Позднее он был задержан как подозреваемый по ранее совершенному преступлению и помещен в СИЗО.

По статье "кража с банковского счета" возбуждено уголовное дело. Получены признательные показания.

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