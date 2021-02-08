В среду в Коми проверят систему оповещения

Фото: Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми

В среду, 10 февраля, в Коми состоится техническая проверка системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщили в региональном Комитете гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Для проверки системы оповещения и информирования населения Коми в 10:00 кратковременно запустят электросирены. После этого по уличным громкоговорителям и проводному радио передадут тестовую речевую информацию. Проверка пройдёт в рамках модернизации системы оповещения. В Сыктывкаре, Ухте и Воркуте заменяют оборудование запуска сирен и устанавливают мощные акустические устройства оповещения. Реализацией проекта занимается ГКУ РК «Безопасный город» совместно с ПАО «Ростелеком». Жителей просят соблюдать спокойствие и не реагировать на такие сигналы.

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