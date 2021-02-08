Фото: Нина Юшкова
Медикам Коми на почту приходят фейковые сообщения о причитающихся выплатах, их присылают мошенники. Об этом сообщается в официальной группе Сыктывкарской скорой помощи.
На почту многих медработников сейчас приходят письма якобы с сайта Госуслуг о начислениях социальных компенсаций. Письмо содержит интерактивные кнопки и ссылки, которые являются вредоносной программой для считывания информации. В группе скорой предупредили, что такие сообщения присылают мошенники.
Ни в коем случае не нажимайте на ссылки, не печатайте свой СНИЛС. Ваша почта самостоятельно может сбросить это письмо в спам, следовательно электронный адрес – частный, а не принадлежит и исполнительной власти, говорится в сообщении.
Для подстраховки получателям советуют сравнить указанные телефоны, контакты, адрес с официальными. Также можно позвонить в соцслужбу и узнать, существует ли такая компенсация.
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