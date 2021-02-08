В Сыктывкаре пройдут массовые проверки автомобилистов

Столичная Госавтоинспекция в феврале проведёт профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель» Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре пройдут массовые рейды сотрудников ГИБДД. Инспекторы будут дежурить на улицах города и выявлять нарушителей дорожного движения и нетрезвых водителей.

Акции запланированы на ближайшие выходные. Так, первый рейд пройдет с 12 по 14 февраля. Второй же этап выпадает на короткие февральские каникулы - с 21 по 23 февраля.

- В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы 12 и 21 февраля организуют массовые проверки водителей автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

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