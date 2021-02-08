Школьникам Коми рассказали, как будет проходить итоговое собеседования по русскому языку

Более 9 тысяч девятиклассников республики пройдут итоговое собеседование по русскому языку Фото: Архив "КП"

Итоговое собеседование среди девятиклассников пройдет в Коми 10 февраля. Его участниками станут более девяти тысяч человек.

Итоговое собеседование предполагает устное выполнение заданий участниками. На их выполнение отводится в среднем 15-16 минут на одного участника. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность собеседования увеличивается на 30 минут.

Обучающимся предстоит выполнить 4 задания, которые включают в себя чтение текста вслух, его пересказ, рассказ по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Зачет выставляется участникам, набравшим не менее 10 баллов из 20 возможных. Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 10 марта и 17 мая.

«Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится с 2019 года. Итоговое собеседование, как и в предыдущие годы, проводится по месту учебы девятиклассников», – отметила Савина Юлия, начальник отдела развития общего образования и воспитания регионального Министерства образования.

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