Житель Коми и подростка судили за кражу из дома заключенного

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка

В Усть-Куломском районе 20-летнему местного жителя и его 16-летнего знакомого признали виновными в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре 2019 года в селе Ужга. Фигуранты через оконный проем проникли в частный дом, хозяин которого сидел в тюрьме. Злоумышленники украли детали с мотоцикла, автомобильные сабвуфер и магнитолу. Сумма ущерба составила 4 300 рублей. Похищенное имущество злоумышленники сложили в коляску мотоцикла, на котором приехали, и увезли в гараж.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде условного лишения свободы: 20-летнему – сроком на 1 год, 16-летнему – сроком на 10 месяцев с испытательным сроком 1,5 года каждому, говорится в сообщении.

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