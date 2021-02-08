Жителя Жешарта посадили за нетрезвое вождение

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Усть-Вымский районный суд признал 35-летнего жителя поселка Жешарт виновным в вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В середине ноября 2020 года сотрудники ГИБДД остановили пьяного мужчину, разъезжающего по Жешарту на Daewoo Nexia. Результаты освидетельствования показали, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом показатель абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в 10 раз. Мужчина совершил преступление, находясь на испытательном сроке в связи с условным осуждением. С предъявленным обвинением житель Жешарта согласился.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении.

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