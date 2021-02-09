В Сыктывкаре отремонтируют 26 фасадов зданий

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В рамках подготовки к 100-летию Коми в Сыктывкаре будут отремонтированы 26 фасадов зданий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2021 году в столице Коми запланирован ремонт 13 фасадов. В прошлом году обновили девять фасадов, в 2019 – четыре.

Ремонт фасадов домов в этом году проведут по адресам: улицам Интернациональная, 115; Карла Маркса, 200; Карла Маркса, 206; Карла Маркса, 208; Карла Маркса, 220; Карла Маркса, 225; Коммунистическая, 19; Мира, 33; Первомайская, 85; Советская, 22; Чернова, 8, Школьный переулок, 15, Верхний Чов, 35. По всем этим домам уже подготовлена проектно-сметная документация.

Ремонт фасадов проводится не только в исторической, но и в других частях города. При этом власти следят за сохранением архитектурной стилистики и элементов на фасадах зданий в историческом центре города. Обновление фасада включает ремонт и окраску стен дома, ремонт отмостки по периметру здания, конструкции входа в подвальные помещения, входных групп в подъезды дома, балконов, окрашивание деревянных оконных рам со стороны фасада, пожарных лестниц, газовой трубы. Также пройдут работы по замене оконных блоков в местах общего пользования и дверей в подъезды.

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