Аварию на столичном водопроводе взял под контроль министр ЖКХ Коми

Фото: мэрия Сыктывкара

На место аварии на водопроводе в столичном микрорайоне Орбита вчера, 15 февраля, поздно вечером выехал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Игорь Кузьмичев, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Как пояснил генеральный директор «Сыктывкарского водоканала» Константин Тимшин, предприятие приступило к ликвидации аварии на трубопроводе диаметром 400 миллиметров в восемь вечера. Провести ремонт планируется за шесть-восемь часов, то есть в течение ночи.

На время проведения неотложных работ в районе дома по ул.Петрозаводская, 38 без холодного водоснабжения останутся 28 объектов, включая 23 дома по улицам Тентюковская и Петрозаводская, а также детский сад номер 116.

На указанный период времени без холодного водоснабжения будут дома и строения по следующим адресам:

- ул.Тентюковская, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 273, 283, 245, 239, 233, 269, 269/1, 195, 271, 267/1, 267/2, 301, 279/1, 85/1, 285, 296А;

- ул.Петрозаводская, 34, 38 (включая магазин).

Для удобства горожан в микрорайон организован подвоз воды двумя автоцистернами водоканала.

Ремонт водопроводных сетей на указанном участке находится на особом контроле руководства профильного министерства, мэрии и «Сыктывкарского водоканала».

Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденному отключению холодного водоснабжения по указанным адресам.

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