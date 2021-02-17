В большинстве районов Коми объявили актированные дни

Фото: архив КП

В связи с усилением мороза и ветра местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни. Кто не пойдет на занятия 17 февраля.

Сыктывкар: 1-6 классы.

Усинск: 1-8 классов.

Сосногорск: 1-7 классы.

Ухта: 1-9 классы.

Вуктыл: 1-11 классы.

Печора: 1-11 классы, а также у студенты профессиональных образовательных организаций.

Инта: 1-11 классы, а также для студентов 1 и 2 курсов Интинского политехнического техникума.

Троицко-Печорский и Усть-Цилемский районы: 1-11 классы.

Сыктывдинский район: 1-6 классы.

Койгородский район: 1-2 классы.

Княжпогостский район: 1-8 классы.

Троицко-Печорский район: школы пгт. Троицко-Печорск с 1 по 8 классы, пст. Якша с 1 по 11 классы, пст. Приуральский с 1 по 11 классы, пст. Митрофан-Дикост с 1 по 9 классы, пст. Нижняя Омра с 1 по 9 классы, пст. Комсомольск-на-Печоре с 1 по 9 классы, пст. Белый Бор с 1 по 4 классы.

В Большинстве школ Ижемского района отменены занятия с 1 по 11 классы, за исключением Гамской (2 - 9 классы), Кипиевской (1 - 10 классы), Диюрской (1 - 9 классы).

Удорский район: в Кослане и Междуреченске - с 1 по 8 классы, в Ёдве - с 1 по 4 классы.

В северных районах Коми 17 февраля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью -30...-35, при прояснении -40...-45, днем -29...-34°С. В южных районах - облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на крайнем юге небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью и днем -24...-29, ночью при прояснении -34...-39, на крайнем юге ночью и днем -18...-23°С.

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